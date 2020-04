Coronavirus: Romania partecipa alla prima operazione rescEU, oggi rientro medici romeni dall'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il sottosegretario della regione Lombardia con delega ai Rapporti internazionali, Alan Christian Rizzi, ha ringraziato a nome delle autorità italiane e dell’intero popolo italiano, apprezzando il lavoro e il professionismo della squadra medica romena. Inoltre, ha ringraziato il nostro paese per aver partecipato alla prima operazione rescEU. Queste azioni dimostrano la solidarietà tra i partner europei e sono state rese possibili anche grazie al coinvolgimento della Commissione europea. Allo stesso tempo, esse rappresentano un modello di sinergia ed efficienza delle istituzioni coinvolte a livello nazionale: il Ministero romeno della Difesa, il ministero dell’Interno – Dipartimento per le situazioni d’emergenza, il ministero degli Affari esteri – ambasciata di Romania in Italia e consolato generale di Romania a Milano. (Com)