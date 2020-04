25 aprile: Raggi a Porta san Paolo, Roma sempre fieramente antifascista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vicende complicate di questi giorni, ha aggiunto Virginia Raggi, sindaco di Roma in un post su Facebook, "non possono e non devono farci dimenticare l'importanza del 25 aprile, che segna la Liberazione dal nazifascismo e la costruzione dell'Italia democratica e repubblicana. Oggi con l'Anpi Roma, a Porta San Paolo, abbiamo reso omaggio ai martiri che con il loro sacrificio e la loro lotta contribuirono a consegnarci una società fondata sui diritti. Ieri, nello stesso luogo, ho partecipato a una cerimonia insieme alla Comunità Ebraica di Roma". "I partigiani furono persone comuni - prosegue il sindaco - semplici cittadini che lasciarono case e famiglie per combattere in nome della libertà. Coltivavano ideali diversi e provenivano da differenti culture politiche, ma si unirono per sconfiggere il nazifascismo. Le ferite provocate dal nazismo e dal fascismo vanno ricordate, e la memoria va trasmessa a partire dalle scuole e dai territori: è infatti un antidoto fondamentale contro i germi del revisionismo e dell'odio che purtroppo si annidano ancora in alcuni settori della nostra società. Si tratta di fenomeni da non sottovalutare, mai. Bisogna fronteggiarli con le armi della memoria, della cultura e della formazione dal basso. Di fronte a chi vuole ancora oggi affermare un modello di società basata su violenza e sopraffazione - magari speculando su difficoltà e paure innescate dall'attuale emergenza - noi ci schiereremo sempre dalla parte dei più deboli e non rinunceremo mai alla solidarietà, all'inclusione, ai diritti per tutti. Roma sarà sempre orgogliosamente antifascista. La Resistenza ci ha trasmesso un modello di società che vogliamo custodire con cura e coraggio". (Rer)