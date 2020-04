Business news: China Mobile, profitti in calo dello 0,8 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Mobile, il più grande operatore di telefonia mobile cinese, ha riferito che i suoi profitti netti sono diminuiti dello 0,8 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020. Secondo quanto dichiarato dalla società in un comunicato, gli utili attribuibili agli azionisti si sono attestati a 23,5 miliardi di yuan (circa 3,32 miliardi di dollari) nei primi tre mesi. I ricavi operativi sono ammontati a 181,3 miliardi di yuan (25,6 miliardi di dollari) nello stesso periodo, in calo del due per cento su base annua, di cui i ricavi dei servizi di telecomunicazione sono stati di 168,9 miliardi di yuan (23,8 miliardi d dollari), con un guadagno dell'1,8 per cento. Alla fine di marzo, China Mobile contava 946 milioni di abbonati mobili. Tra questi, gli utenti 4G dell'azienda hanno raggiunto 752 milioni, mentre quelli dei servizi 5G ammontavano a 31,72 milioni. All'inizio di aprile China Mobile ha selezionato Huawei e Zte come fornitori primari nell'ultima gara per il suo lancio nazionale del 5G. Questa fase prevede l'implementazione di 232.143 stazioni base di quinta generazione in 28 regioni a livello provinciale. (Cip)