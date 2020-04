Business news: Cina, investimenti diretti non finanziari in uscita diminuiti dello 0,6 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti non finanziari in uscita della Cina (Odi) sono diminuiti dello 0,6 per cento su base annua nel primo trimestre di quest'anno, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero del Commercio cinese. Gli Odi, indirizzati a 153 paesi e regioni, si sono attestato a 169,03 miliardi di yuan (circa 24,2 miliardi di dollari) durante il periodo. Le società cinesi hanno rafforzato la cooperazione con i paesi che hanno partecipato alla Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) nei primi tre mesi, aggiungendo un totale di 4,2 miliardi di dollari di nuovi investimenti, in crescita dell'11,7 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo il ministero, gli investimenti della Cina sono principalmente confluiti in settori quali leasing e servizi alle imprese, commercio all'ingrosso e al dettaglio, produzione e miniere. Il valore degli accordi firmati ha registrato un aumento su base annua del 13,2 per cento per raggiungere 386,5 miliardi di yuan (54,6 miliardi di dollari). Durante il periodo, il numero di progetti con un valore del contratto superiore a 50 milioni di dollari è arrivato a 187, in aumento di dieci unità rispetto all'anno precedente. Il valore totale dei contratti di tali progetti ammontava a 45,7 miliardi di dollari, pari all'82,6 per cento dei contratti firmati. (Cip)