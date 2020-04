Business news: Cina, ExxonMobil dà il via alla costruzione di un complesso petrolchimico a Huizhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statunitense ExxonMobil ha dato il via alla costruzione di un complesso petrolchimico a Huizhou, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", a causa della pandemia di coronavirus una speciale cerimonia si è tenuta in collegamento video tra il Parco industriale petrolchimico di Huizhou Dayawan, Pechino e Dallas, negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, il complesso, con un investimento complessivo di circa dieci miliardi di dollari, sarà realizzato in due fasi. La prima, con la realizzazione di un impianto per l'etilene da 1,6 milioni di tonnellate all'anno e apparecchiature di produzione a valle, dovrebbe essere completata entro il 2023, quando inizieranno i lavori per la seconda fase. Quando la prima fase raggiungerà la capacità prevista, si prevede un reddito operativo annuo di 39 miliardi di yuan (5,5 miliardi di dollari). Darren Woods, presidente di ExxonMobil a Dallas, ha dichiarato che il progetto riflette il crescente impegno della Cina per gli investimenti diretti esteri e la promozione dell'innovazione. "Le infrastrutture e le strutture pubbliche costruite a livello nazionale, regionale e locale forniscono un sostegno fondamentale, mentre le nuove leggi e normative migliorano ulteriormente la competitività economica della Cina. Tutto ciò crea un ambiente che consente a ExxonMobil di continuare i suoi investimenti strategici a lungo termine", ha affermato il presidente. (Cip)