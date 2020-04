Business news: Taiwan, tasso disoccupazione in lieve aumento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione di Taiwan è aumentato di 0,06 punti percentuali a marzo, assestandosi al 3,76 per cento, il più alto degli ultimi dieci mesi. Lo ha riferito l'Agenzia statistica dell'isola. Il tasso di disoccupazione è aumentato per due mesi consecutivi: circa 261 mila persone hanno lavorato meno di 35 ore settimanali a marzo, il 15,5 per cento in più rispetto a febbraio e il valore più alto da gennaio 2019. Il numero di occupati in tutta l'isola è stato di 11,51 milioni a marzo, in calo di 10 mila unità da febbraio, mentre il numero di disoccupati è stato di 445 mila, in aumento di duemila unità. I settori dei servizi hanno registrato la maggiore riduzione dell'occupazione. L'agenzia ha attribuito l'aumento della disoccupazione allo scoppio della pandemia di coronavirus e ha stimato che la situazione potrebbe peggiorare in aprile. L'ultimo sondaggio condotto da Cathay Financial Holding ha mostrato che circa l'87 per cento degli intervistati ritiene che l'economia dell'isola sia peggiore rispetto a quella di sei mesi fa: si tratta della percentuale più alta da quando il sondaggio è stato lanciato nel marzo 2010; il 68,7 per cento di essi pensa che il l'economia peggiorerà nei prossimi sei mesi. Il sondaggio è stato condotto dal primo al 7 marzo, ricevendo circa 17 mila questionari tramite e-mail. (Cip)