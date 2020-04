Business news: India, Fitch prevede crescita dello 0,8 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings ha corretto al ribasso le previsioni di crescita per l’India: per l’anno fiscale in corso, 2020-21, iniziato il primo aprile, la stima è dello 0,8 per cento, mentre per il 2019-20, concluso il 31 marzo, del 4,9 per cento. La revisione, contenuta nell’aggiornamento al “Global Economic Outlook”, pubblicato oggi, è dovuta alla pandemia di coronavirus e alle conseguenti misure di contenimento. L’agenzia di rating statunitense si aspetta un recupero nell’esercizio 2021-22, al 6,7 per cento. Nel rapporto si prevede per quest’anno una crescita della spesa dei consumatori non superiore allo 0,3 per cento mentre gli investimenti fissi dovrebbero diminuire del 3,5 per cento. Prima dell’emergenza Covid-19, a fine ottobre, Fitch aveva previsto tassi di crescita del 5,5 per cento nel 2019-20 e del 6,2 per cento nel 2020-21. (Inn)