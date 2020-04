Business news: India, rimesse in calo e sostentamento a rischio per 40 milioni di migranti interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse verso l’India dovrebbero diminuire del 23 per cento circa quest’anno, scendendo a 64 miliardi di dollari, una riduzione legata alla pandemia di coronavirus e alla conseguente recessione globale. Lo prevede la Banca mondiale nel rapporto “Covid-19 Crisis Through a Migration Lens”, pubblicato ieri. Nel 2019 i trasferimenti di denaro degli indiani emigrati verso il loro paesi di origine erano cresciuti del 5,5 per cento, raggiungendo 83 miliardi di dollari. Le rimesse, una fonte vitale di reddito per i paesi in via di sviluppo, sono stimate in calo, del 22,1 per cento, in tutta l’Asia meridionale. La flessione dovrebbe essere del 23 per cento circa per il Pakistan, a 17 miliardi di dollari; del 22 peer cento per il Bangladesh, a 14 miliardi di dollari; del 14 per cento per il Nepal, a 6,9 miliardi di dollari, e del 19 per cento per lo Sri Lanka, a 5,4 miliardi di dollari. (Inn)