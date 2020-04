© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' sceso a 237, in Piemonte, il numero di ricoveri in terapia intensiva di persone risultate positive al Covid-19. Sono 16 in meno di ieri. Questo il dato comunicato stasera dalla Regione. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.843 (-79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.432. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 132.510 di cui 70.298 risultati negativi. (Rpi)