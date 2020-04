25 aprile: Baldassarre (Lega), incredibile quanto accaduto per le strade di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega, in una nota dichiara: "Ha dell'incredibile quanto accaduto per le strade di Roma oggi pomeriggio. Abbiamo assistito a veri e propri cortei legalizzati di gente di ogni età che ha confuso la Liberazione con la libertà di fare come gli pare e piace". "Sulle note di 'Bella Ciao' - prosegue - i soliti compagni hanno tranquillamente sfilato con le loro bandiere rosse per le vie della Capitale alla faccia dei rispettosi cittadini che con zelo rimanevano a casa nonostante la festività e la bella giornata. Senza contare i fedeli che non hanno potuto andare a messa o celebrare funerali nei giorni scorsi. Chi ha autorizzato tutto questo si faccia un esame di coscienza e pensi a con che faccia tosta - conclude Baldassarre - potrà apparire nuovamente dinanzi alle telecamere chiedendo ai romani sacrifici e restrizioni". (Com)