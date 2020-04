Def: Forza Italia, è assolutamente insufficiente, aumenta la pressione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Silvio Berlusconi è intervenuto in videoconferenza al Coordinamento di presidenza di Forza Italia. E' quanto si legge in una nota del partito. Nel corso della riunione è stata ribadita la posizione critica di Forza Italia nei confronti della politica economica del governo, ed è stata definita la linea delle forze parlamentari del movimento in vista dei prossimi appuntamenti del Parlamento. "Forza Italia giudica il Documento di economia e finanza (Def) presentato dal governo assolutamente insufficiente", continua la nota, "per affrontare l’emergenza economica e sbagliato perché aumenta - anziché diminuire come sarebbe giusto - la pressione fiscale. Forza Italia è disposta a sostenere la proposta di scostamento di bilancio, che dovrebbe però aumentare fino ad almeno 75 miliardi. Chiede però garanzie rispetto al fatto che le risorse siano effettivamente utilizzate per sostenere aziende, autonomi e partite Iva al fine di abbassare le tasse e sostenere l’economia". La nota prosegue segnalando che Forza Italia "ritiene che sia necessario mettere in campo sin da subito un sistema più solido di aiuti, anche facendo ricorso al contributo a fondo perduto, per i settori più in difficoltà come quello del turismo. Le imprese turistiche contribuiscono per il 13 per cento al Prodotto interno lordo e danno da vivere a quasi il 15 per cento dei lavoratori. Molte di esse non sopravviverebbero a un anno intero, il 2020, senza introiti". (segue) (Com)