Business news: Hong Kong, tasso disoccupazione al 4,2 per cento nel primo trimestre, il più alto in 9 anni

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato di Hong Kong è salito al 4,2 per cento nel periodo gennaio-marzo 2020, il più alto in oltre nove anni, contro il 3,7 per cento nel periodo compreso tra dicembre 2019 e febbraio 2020. Lo riferiscono le ultime statistiche pubblicate oggi dal Dipartimento di censimento e statistiche del governo dell'ex colonia britannica. Secondo i dati, anche il tasso di sottoccupazione è aumentato, passando dall'1,5 per cento al 2,1 per cento. Commentando le cifre, il segretario per Lavoro e welfare Law Chi-kwong ha osservato che il tasso di disoccupazione destagionalizzato è salito al livello più alto in oltre nove anni e il tasso di sottoccupazione ha raggiunto il livello più alto in quasi un decennio. L'occupazione totale è diminuita di circa 48.800 unità a 3.720.000 da gennaio a marzo 2020. Nello stesso periodo, anche la forza lavoro è diminuita di circa 20.800 unità a 3.882.200. Il numero di disoccupati è aumentato di circa 28.100 unità a 162.200 da gennaio a marzo 2020. Nello stesso periodo, anche il numero di disoccupati è aumentato di circa 23.700 unità a 82.800. "Le diminuzioni su base annua dell'occupazione totale e della forza lavoro si sono ampliate rispettivamente al 3,6 e al 2,2 percento, entrambi i più grandi valori mai registrati", ha sottolineato Law. Confrontando i due periodi, il tasso di disoccupazione (non destagionalizzato) e il tasso di sottoccupazione sono aumentati in quasi tutti i principali settori economici, con aumenti più netti osservati nei settori dell'edilizia, dell'istruzione, dei trasporti e della vendita al dettaglio e dei servizi alimentari. (Cip)