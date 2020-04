Business news: Taiwan, ordini di esportazione in aumento del 4,3 per cento su base annua a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società di Taiwan hanno registrato un aumento degli ordini di esportazione del 40,4 per cento mese su mese a 40,26 miliardi di dollari a marzo, cifra in crescita del 4,3 per cento rispetto all'anno scorso. Lo ha comunicato oggi il dipartimento degli Affari economici dell'isola in un comunicato stampa. La crescita degli ordini di esportazione di marzo è arrivata dopo il continuo calo di gennaio e febbraio e rispetto alle precedenti previsioni del dipartimento di febbraio secondo cui gli ordini di esportazione potrebbero scendere del 9,3 per cento al 13,2 per cento di anno in anno. Il dipartimento ha attribuito l'impennata degli ordini di esportazione alla riapertura delle fabbriche e della logistica nella Cina continentale, mentre la pandemia di coronavirus nel paese andava allentandosi. Secondo il dipartimento, le imprese hanno iniziato a ricevere ordini che non sono riusciti a evadere a febbraio a causa delle misure di controllo dell'epidemia, portando a un ulteriore aumento degli ordini di esportazione. Tra i principali prodotti di esportazione, gli ordini per i prodotti legati alle tecnologie dell'informazione (It) sono aumentati del 90,8 per cento mese su mese a 11,54 miliardi di dollari. Tuttavia, prosegue il dipartimento, nonostante la crescita costante delle esportazioni It e prodotti elettronici, le esportazioni dell'Isola nel breve futuro potrebbero essere frenate dalle sfide poste dalla pandemia di Covid-19 e dai bassi prezzi del petrolio e dell'acciaio. (Cip)