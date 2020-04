Corea del Nord: fonti stampa cinesi, Kim Jong-un è morto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 aprile, Kim ha mancato l’annuale visita al Palazzo del Sole di Kumsusan, il mausoleo dedicato al nonno Kim Il-sung, per la prima volta dalla sua ascesa al potere, nel 2011. I media hanno ipotizzato che Kim si fosse sottratto all’evento per minimizzare i rischi di contrarre il coronavirus, anche se ufficialmente Pyongyang si proclama immune alla pandemia. Secondo le indiscrezioni rilanciate da diversi organi d’informazione statunitensi, Kim si sarebbe sottoposto il 12 aprile scorso a una delicata operazione di chirurgia cardiovascolare e verserebbe in condizioni gravissime, forse addirittura in uno stato di coma. Tuttavia, il leader nordcoreano non è nuovo a improvvise e temporanee assenze dai riflettori pubblici. Ieri la rete televisiva sudcoreana “Channel A” ha riferito che Kim sarebbe stato avvistato a Wonsan, una città della Corea del Nord nota come meta turistica balneare, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che le indiscrezioni dei giorni scorsi riguardo le condizioni di salute del leader nordcoreano sono probabilmente “errate”. Nella stessa giornata il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Jeong Kyeong-doo, citato dall’agenzia sudcoreana “Yonhap”, ha sottolineato che nel Nord c’è stato di recente “un insolito aumento delle attività di ispezione per la prontezza operativa, in particolare dell’artiglieria e della forza aerea”. (Res)