Business news: Cina, fatturato Huawei in aumento dell'1,4 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Huawei ha fatto sapere oggi che il suo fatturato è stato di 182,2 miliardi di yuan (circa 25,7 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2020, con un aumento dell'1,4 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il margine di profitto netto di Huawei nel corso dei tre mesi è stato del 7,3 per cento e i risultati complessivi degli affari nel primo trimestre sono in linea con le aspettative, ha affermato la società. Huawei ha dichiarato di pianificare un ulteriore sviluppo del 5G poiché la Cina accelera la costruzione della nuova infrastruttura e avvia la commercializzazione su larga scala del 5G nel 2020. (Cip)