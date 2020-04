Business news: Cina, Pil rallenta a 0,7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Cina subirà un brusco rallentamento nel corso del 2020, senza tuttavia finire in territorio negativo come invece dovrebbe accadere a Stati Uniti, Eurozona, Giappone e Regno Unito. Lo prevedono le stime dell’agenzia internazionale di rating Fitch nell’ultimo rapporto sullo stato dell’economia mondiale, pubblicato nel mezzo dell’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. Il prodotto interno lordo della Cina, secondo Fitch, dovrebbe crescere dello 0,7 per cento nel corso del 2020, in netta frenata rispetto al 6,1 per cento del 2019. Tuttavia, nel 2021 l’economia cinese dovrebbe rilanciarsi poderosamente con una crescita di 7,9 punti percentuali. La Repubblica popolare, ricorda l’agenzia di rating, è l’unico tra i grandi paesi che ha già (parzialmente) superato la fase del lockdown e ha gradualmente incrementato le misure di stimolo dell’economia, con un recente taglio di 20 punti base dei tassi d’interesse e una crescita del credito nel mese di marzo. Anche per questo Fitch anticipa un aumento del deficit fiscale cinese di oltre 2 punti nel 2020. L’agenzia prevede che il Pil della Cina, in contrazione del 9,8 per cento nel primo trimestre dell’anno in corso, abbia un immediato rimbalzo pari all’8 per cento nel secondo trimestre, per poi assestare la crescita a, 4,4 e al 3,3 per cento, rispettivamente, nel terzo e quarto trimestre del 2020. (Nys)