Business news: Toyota dimezza produzione in Giappone, a rischio posti di lavoro

- L’azienda giapponese Toyota Motor, uno dei maggiori costruttori di auto al mondo, ha annunciato che dimezzerà la produzione domestica nel mese di maggio, rispetto ai livelli pianificati alla fine di marzo. L’azienda aveva già anticipato una riduzione dell’output presso tutti i suoi 18 stabilimenti in Giappone, in risposta al collasso della domanda globale di automobili causata dalla pandemia di coronavirus, e dalle conseguenti misure di blocco economico e distanziamento sociale varate dai governi per contenere il contagio. Secondo una fonte aziendale citata dal quotidiano “Nikkei”, “L’assenza di prospettive di ripresa sul mercato nord-americano è uno dei fattori principali del taglio della produzione domestica”. Toyota aveva già arrestato sette linee di assemblaggio presso cinque stabilimenti domestici all’inizio di aprile, riducendo così l’output del 20 per cento rispetto al mese di marzo. Quest’anno l’azienda mancherà quasi certamente la soglia produttiva minima di 3 milioni di autoveicoli, ritenuta necessaria a mantenere i livelli attuali di capacità produttiva e occupazione. Sono scontate anche ricadute sui fornitori e l’intera catena logistica. (Git)