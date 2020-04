Incidenti stradali: cade da moto nel Milanese, morta 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 29 anni è morta nel Milanese dopo essere caduta dalla moto sulla quale viaggiava insieme a un 36enne, rimasto ferito in maniera non grave. Il fatto è accaduto poco dopo le 16 sulla statale Padana Superiore all’altezza di Settimo Milanese. Le condizione della donna sono apparse fin da subito gravissime e nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori del 118 per lei non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato dichiarato sul posto dal personale dell’eliambulanza. L’uomo, invece che ha riportato una frattura a un braccio e a una gamba, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Sulla dinamica dell’incidente per valutare se sia stata una caduta accidentale o meno sono al lavoro gli agenti della Polizia stradale. (com)