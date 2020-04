© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 26 aprile, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 5.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2791m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: lieve calo della pressione atmosferica che favorirà una giornata all'insegna di una maggiore variabilità sulle regioni di Nordovest, con la possibilità per qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi montuosi, anche a sfondo temporalesco e in possibile sconfinamento sulle pedemontane occidentalli. Nubi marittime irregolari sulla Liguria, soprattutto riviera di Ponente. Temperature massime in flessione. Mar ligure poco mosso con ventilazione meridionale. (Rpi)