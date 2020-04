© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia - secondo i dati forniti dalla Regione - continua il trend che vede in diminuzione i ricoveri nelle terapie intensive e negli altri reparti covid. Nelle ultime 24 ore ulteriori 32 posti letti nelle t.i. si sono liberati portando il totale a 724 e parallelamente scendono di 302 i ricoverati non in t.i. (totale 8.489). (Rem)