Serbia-Italia: presidente Vucic, inviamo aiuti ad un paese che ci ha sempre aiutati

- Gli aiuti sanitari inviati dalla Serbia all'Italia sono destinati ad un paese "che ha sempre fornito il proprio aiuto" al paese balcanico. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, che ha presenziato oggi insieme all'ambasciatore d'Italia, Carlo Lo Cascio, e al ministro per l'Integrazione europea, Jadranka Joksimovic, alla partenza dei primi quattro aerei carichi di dispositivi sanitari donati da Belgrado a utilizzo del personale sanitario italiano. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic ha ringraziato Lo Cascio per l'impegno nell'operazione oltre che per il sostegno sempre fornito alla Serbia. "L'Italia ci ha sempre fornito aiuto. Le aziende italiane impiegano decine di migliaia di famiglie nel nostro paese. È nostro compito fornire sostegno ad un paese così vicino in un momento difficile", ha dichiarato Vucic ricordando l'aiuto offerto dall'Italia anche in occasione delle alluvioni che hanno colpito il paese balcanico nel 2014. "Ora si trovano loro in una situazione difficile, noi abbiamo acquistato parecchio materiale sanitario e possiamo darne ai nostri amici italiani", ha detto ancora Vucic. Il capo dello Stato serbo ha inoltre inviato i propri saluti al presidente Sergio Mattarella, al premier Giuseppe conte e al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. (segue) (Seb)