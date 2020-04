Serbia-Italia: presidente Vucic, inviamo aiuti ad un paese che ci ha sempre aiutati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha poi precisato che gli aiuti, consistenti in dispositivi sanitari protettivi, saranno consegnati attraverso otto voli, quattro dei quali oggi, due domani e altri due dopodomani. I dispositivi consistono in circa quattro milioni di mascherine (due milioni di queste sono di tipo chirurgico), un milione di guanti e 100 mila tute protettive. Il ministro per l'Integrazione europea Jadranka Joksimovic è partita oggi a bordo di uno dei 4 velivoli per consegnare personalmente il materiale sanitario. L'ambasciatore d'Italia, Carlo Lo Cascio, ha ringraziato per gli aiuti che provengono da un paese legato all'Italia da una stretta amicizia. "In Italia la situazione è in leggero miglioramento ma dobbiamo ancora lottare molto per vincere la battaglia contro il coronavirus. E abbiamo bisogno di qualsiasi forma di aiuto", ha dichiarato l'ambasciatore Lo Cascio. "Per questo il prezioso materiale oggi donato potrà contribuire a salvare vite umane", ha aggiunto. Ringraziando la Serbia per il suo gesto, che simbolicamente avviene in una data molto importante per l'Italia, il Giorno della Liberazione, l'ambasciatore ha commentato come questo sia segno di una forte amicizia e solidarietà che l'Italia non dimenticherà. Il presidente Vucic ha infine sottolineato che la Serbia resta ferma nel suo percorso europeo. "L'Italia ci ha sempre sostenuti in questo cammino", ha concluso il capo dello Stato serbo. (Seb)