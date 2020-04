Coronavirus: diminuiscono nuovi positivi in provincia di Bergamo, Brescia e Cremona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle altre province lombarde rallenta la crescita del contagio al coronavirus nelle tre province più colpite: nella Bergamasca (+45 oggi, +56 ieri), a nel Bresciano (+65 oggi, +167 ieri) e nel Cremonese (+39 oggi, +60 ieri). È quanto emerge dai dati forniti da Regione Lombardia. In controtendenza invece il dato della provincia di Lodi e Sondrio dove la situazione peggiora (+67 oggi, +3 ieri) e (+42 oggi, ieri +32). In diminuzione il calo dei contagi in provincia di Como (+71 oggi, +107 ieri) e nel Pavese (+45 oggi, +117 ieri). Stabile la situazione nelle province di Lecco, Monza Brianza, Mantova, Sondrio e Varese. (Rem)