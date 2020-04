25 aprile: Comazzi (FI Milano), antagonisti irresponsabili, solidarietà a forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nonostante il momento delicato che stiamo vivendo, gli esponenti dei centri sociali riescono sempre a distinguersi per la loro arroganza. Solidarietà all’agente colpito e a tutte le forze dell’ordine che anche oggi hanno prestato servizio per garantire il rispetto delle norme di sicurezza”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando i momenti di tensione avvenuti in via Democrito in seguito a un’iniziativa di un gruppo di antagonisti che violava le prescrizioni del decreto anti Covid-19. “Infrangere le regole e creare momenti di tensione in un periodo come questo la dice lunga sul modus operandi di certe realtà appartenenti alla galassia dei centri sociali: irresponsabili e irrispettosi. Mi auguro - conclude - che i responsabili vengano puniti in maniera esemplare”. (com)