Coronavirus: credito e liquidità per famiglie e imprese, quasi 1,3 milioni richieste moratoria al 17 aprile (2)

- Il Mediocredito centrale (Mcc) "segnala che sono complessivamente 22.480 (di cui 1.656 relative alla previgente normativa) le domande arrivate al Fondo di garanzia, dal 17 marzo ad oggi, per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. In particolare, delle 20.824 domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti Cura Italia e Liquidità: 5.200 arrivate nella sola ultima settimana, sono riferite a finanziamenti fino a 25.000 mila euro, con percentuale della copertura al 100 per cento; 8.081 sono operazioni di garanzia diretta, con percentuale della copertura all’80 per cento; 4.399 sono operazioni di riassicurazione, con percentuale della copertura al 90 per cento; 898 sono operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10 per cento del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all’80 o al 90 per cento; 33 sono operazioni riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all’80 e al 90 per cento; 2.213 sono operazioni con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso". (segue) (Com)