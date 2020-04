Frosinone: sindaco, con riaperture pericoloso distrarsi, distribuite 42 mila mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie sull'abbassamento dei contagi che tendono verso il valore zero "sono sicuramente positive, perché confermano la bontà dell'azione sanitaria svolta sul nostro territorio e il grande rispetto per le disposizioni che hanno bloccato la circolazione della persone in città". Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. "Ora, però, l'unico vero pericolo che può prospettarsi all'orizzonte - aggiunge Ottaviani - è costituito dal prevedibile rilassamento generalizzato, che potrebbe verificarsi all'indomani della cessazione del lockdown, ossia con la riapertura delle attività commerciali, industriali, sportive o ricreative. Ecco perché la raccomandazione che darei a tutti è quella di portare, per le prossime settimane, con noi, una copia dei giornali e delle pubblicazioni di marzo e aprile, magari in tasca, per tenere bene a mente la tragedia che abbiamo attraversato. Contestualmente, l'altra dotazione indispensabile per uscire di casa, quando saranno modificate le disposizioni sugli attuali divieti, sarà quella di utilizzare, sempre e al meglio, le mascherine, funzionali alla tutela minima della nostra salute e delle persone che avremo davanti". (segue) (Com)