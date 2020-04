Frosinone: sindaco, con riaperture pericoloso distrarsi, distribuite 42 mila mascherine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 42.000, infatti, i dispositivi di protezione ad oggi distribuiti complessivamente, in modo gratuito, dal Comune di Frosinone alle famiglie presenti in città nell'ambito del progetto "Una mascherina per tutti", fortemente voluto dal sindaco, Nicola Ottaviani. "Nella prima fase, infatti - si legge in una nota del comune di Frosinone - gli addetti della De Vizia e i volontari della Protezione Civile hanno provveduto a recapitare, con la modalità del porta a porta, ben 30.000 mascherine, imbustate e sigillate in confezioni da due unità nel rispetto di alti standard di sicurezza ed igiene. Nell'ultima settimana, a seguito dell'arrivo dell'ulteriore lotto da parte della Klopman, sono state inserite all'interno delle buche delle lettere altre 12.000 mascherine, sempre di alta qualità del tipo lavabile e riutilizzabile per 50/60 volte". Sulla scorta del fatto che nel capoluogo ogni singola famiglia è stata dotata gratuitamente dei presidi sanitari, il sindaco, Nicola Ottaviani, "sta valutando la possibilità di rendere obbligatorio dell'utilizzo delle mascherine per tutti coloro che, nella fase 2, ossia al venir meno del lockdown e, quindi, con la riapertura delle attività commerciali, si trovassero a transitare in città pur non essendo residenti". (segue) (Com)