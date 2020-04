Frosinone: sindaco, con riaperture pericoloso distrarsi, distribuite 42 mila mascherine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È bene ricordare, infatti, "che a fronte di circa 50.000 residenti, Frosinone registri quotidianamente l'ingresso di altre 130.000 persone, per motivi di studio, di lavoro, per sport o hobby e, quindi, l'enorme lavoro svolto per dotare le singole famiglie del capoluogo delle mascherine sarebbe vanificato qualora, poi, due persone su tre, presenti in città, non dovessero utilizzarle", prosegue la nota. "Attenderemo i prossimi giorni per vedere quelle che saranno le disposizioni su questa materia da parte del Governo e della Regione - conclude il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – e, poi, se si dovesse registrare un vuoto normativo, non è escluso che sarà proprio il Comune di Frosinone ad imporre l'obbligo delle mascherine su tutto il territorio comunale, anche per i non residenti, poiché il diritto alla salute di ognuno di noi passa anche per i doveri che devono essere osservati dalla generalità dei cittadini, per non ripercorrere il dramma vissuto da tutti nel corso degli ultimi due mesi". (Com)