Germania: Merkel, semestre presidenza Ue si concentrerà sul lotta a pandemia e sue conseguenze

- Il semestre di presidenza tedesca dell'Unione europea si concentrerà sulla lotta contro la pandemia di coronavirus e le sue conseguenze. Lo ha dichiarato oggi il cancelliere tedesco Angela Merkel, aggiungendo che anche le questioni climatiche saranno in cima all’agenda del semestre di presidenza. “Fino a quando non verrà sviluppato un vaccino dovremo convivere con questa pandemia, con questo virus. Ciò significa che la presidenza tedesca si svolgerà in modo diverso da quanto ci aspettassimo. Sarà chiaramente dominata dalla questione della lotta alla pandemia e alle sue conseguenze. Anche problemi climatici, proprio come i problemi di salute, saranno all'ordine del giorno”, ha detto la Merkel nel suo podcast pubblicato sul sito web del governo. Il cancelliere ha osservato che tra le questioni che saranno in cima all’agenda della presidenza tedesca ci sarà anche la costruzione di un efficace sistema sanitario europeo in tutti gli Stati membri dell'Ue. La Germania assumerà il prossimo 1 luglio il semestre di presidenza di turno dell’Ue, quando subentrerà alla Croazia. (Geb)