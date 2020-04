Coronavirus: Lega, Zingaretti dica dove sono mascherine pagate milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti chiarisca immediatamente "che fine hanno fatto le mascherine pagate 35 milioni con i soldi dei cittadini del Lazio". Lo dichiarano, in una nota congiunta, Francesco Zicchieri coordinatore Lega del Lazio e Claudio Durigon coordinatore di Roma provincia del Carroccio. "Ad oggi - spiegano - sono stati versati milioni a società fantasma come la Ecotech ma non è arrivato un solo dispositivo. Il tutto tra le bugie di Leodori e il vergognoso silenzio di Zingaretti. Vorremmo sapere anche quale sia stato lo scrupoloso criterio di selezione delle società adottato dalla giunta Zingaretti che neanche in un momento delicato come questo ha pensato bene di mettere da parte gli interessi particolari. È ora che Zingaretti si assuma le proprie responsabilità e si dimetta di fronte a questo scandalo". (Com)