25 aprile: Lega-Fd'I-FI Municipio Roma VIII, assembramenti irresponsabili

- In un momento tragico per il nostro Paese, che costringe da settimane i nostri concittadini a restare "reclusi in casa", "fortemente stride il comportamento di chi ha organizzato e/o partecipato ad assembramenti svolti nella mattinata odierna in diverse zone della Capitale, Municipio VIII compreso, per la ricorrenza del 25 aprile". Lo dichiarano in una nota gli esponenti Lega, Fd'I e FI del Municipio VIII. "Noi riteniamo che ognuno, nella piena osservanza delle limitazioni imposte dalla grave emergenza sanitaria - aggiungono i partito di centrodestra - sia libero di festeggiare le ricorrenze laiche, religiose o politiche che siano. Ma giudichiamo gli atteggiamenti immortalati da foto e video irresponsabili per la palese sottovalutazione del potenziale pericolo posto in essere.Nel corso delle passate settimane le restrizioni hanno impedito addirittura di celebrare messe e funerali. Tantissimi, vogliamo sottolineare, sono stati i cittadini giustamente sottoposti a controllo e multati lungo le strade della città. Se avessero scelto il 25 aprile per la 'passeggiata', e impugnato magari la bandiera rossa, l'avrebbero probabilmente fatta franca. Non ci sembra che oggi sia stato offerto, da parte anche di alcuni rappresentanti istituzionali, un esempio di virtù e senso civico. Siamo ancora lontani dal poter 'cantare vittoria' contro il covid-19 e tutti, istituzioni in primis, siamo chiamati a rispettare le rigide norme comportamentali imposte dal momento, affinché si possa tornare alla tanto agognata normalità. Auspichiamo che per l'imminente ricorrenza del Primo maggio ci sia piena comprensione della necessità di fare ognuno la propria parte", concludono.(Com)