Shoah: Pedica (Pd), incendio targa martire Fosse Ardeatine ad Acilia è gesto ignobile

- L'incendio ad Acilia alla corona di alloro che era stata posta sotto la targa in memoria di Lido Duranti, partigiano comunista trucidato alle Fosse Ardeatine, "è un gesto ignobile e vile, soprattutto nella giornata in cui si celebra la Liberazione". È quanto afferma Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "C'è da capire chi, con il lockdown in corso - aggiunge l'esponente del Pd - abbia potuto compiere con tanta facilità un gesto del genere. Mi auguro che le forze dell'ordine risalgano subito ai responsabili e che il Comune ripristini immediatamente la targa". (Com)