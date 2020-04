Coronavirus: senatori Lega, Zingaretti faccia chiarezza su responsabilità politiche vicenda Ecotech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti "faccia chiarezza, una volta per tutte per definire le responsabilità politiche sulla vicenda EcoTech". Lo affermano in una nota congiunta i senatori della Lega nel Lazio William De Vecchis, Umberto Fusco, Claudio Barbaro e Gianfranco Rufa. "Non è accettabile che davanti a una grave emergenza sanitaria e un'importante domanda di dispositivi per il personale sanitario - aggiungono - salti fuori un contratto alla cieca con società fantasma per l'acquisto di mascherine e una presunta truffa che, a fronte di un irresponsabile anticipo sulla commessa di oltre 11 milioni di euro, sta pagando la cittadinanza".(Com)