Coronavirus: Algeria, 129 nuovi contagi e quattro decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha registrato 129 nuovi contagi da coronavirus e altri quattro decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha detto quest'oggi il portavoce del comitato scientifico per monitorare l'evoluzione della pandemia di Covid-19, Djamel Fourar. Il bilancio dei casi confermati sale così a 3.256 con 419 decessi. Per contenere la pandemia di coronavirus, le autorità hanno predisposto la chiusura dei luoghi religiosi per tutto il mese di Ramadan la prima volta dall'indipendenza. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è congratulata proprio ieri con l’Algeria per le misure adottate nel contesto della lotta contro la pandemia di coronavirus. (Ala)