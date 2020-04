Coronavirus: superati i 300 morti in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato tredici nuovi decessi per coronavirus e altri 227 contagi. Secondo quanto riferisce una dichiarazione del dicastero, il totale dei morti a causa del virus è di 307 a fronte di 4.319 casi registrati. I guariti sono 1.114, trentanove in più di ieri (1.075). I dati odierni sono in leggero rialzo sia sul fronte dei contagi (201) che dei decessi (sette). Il ministro Hala Zayed ha precisato che 47 ospedali a livello nazionale lavorano senza sosta per effettuarle gli "screening" di prima istanza e trasferire eventualmente i pazienti nelle strutture in isolamento. La Zayed ha invitato i pazienti affetti da malattie croniche, gli anziani e le donne in gravidanza a rimanere a casa e tenersi a distanza di sicurezza dal prossimo. L'Egitto ha recentemente alleggerito le misure anti-coronavirus nel tentativo di raggiungere un equilibrio tra la tutela della salute pubblica e le attività economiche colpite dalle serrate, consentendo ai negozi di riaprire dalle 6 alle 17. Tuttavia, caffè, parchi e luoghi di intrattenimento rimarranno chiusi al fine di ridurre assembramenti. Anche i luoghi di culto durante il periodo di Ramadan resteranno chiusi.(Cae)