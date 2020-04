Tunisia: associazione Lgbt Shams, riconosciute le “prime nozze gay” del mondo arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è il primo mondo paese arabo ad aver riconosciuto un matrimonio fra persone dello stesso sesso, secondo quanto riferito dall’associazione Shams - per la depenalizzazione dell'omosessualità in Tunisia. In un post su Facebook pubblicato il primo giorno di Ramadan, il mese sacro per i fedeli musulmani, l’organizzazione afferma che “il contratto di matrimonio tra un cittadino francese e un tunisino, sottoscritto in Francia, è stato riconosciuto in Tunisia ed annotato nell'atto di nascita dell'anagrafe tunisina". Si tratta di una “novità assoluta in Tunisia e nel mondo arabo”, precisa l’associazione. La coppia (un tunisino di 26 anni e un francese di 31 anni) ha appena ottenuto un visto per il ricongiungimento familiare. L’annuncio ha destato polemiche nel paese soprattutto perché è coinciso con l’inizio del mese Santo dell’Islam e molto utenti internet hanno parlato di “eresia”. L’avvocato tunisino Mounir Baatour, presidente dell’associazione Lgbt Shams che aveva visto respingersi lo scorso mese di giugno la candidatura alle elezioni presidenziali, ha commentato con stupore: "Mentre l'omosessualità è ancora punita con la prigione in Tunisia e diversi omosessuali si trovano attualmente nelle carceri tunisine, un matrimonio gay è appena stato incluso nel certificato di nascita di un tunisino”.(Tut)