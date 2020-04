Tunisia: ministro Salute Mekki, "paziente zero" di Covid-19 risale a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Tunisia, Abdellatif Mekki, ha smentito che il primo contagio di coronavirus nel paese nordafricano risalga al mese di gennaio, eventualità che dimostrerebbe gravi ritardi nella risposta delle autorità alla pandemia mondiale. Parlando all’emittente “Mosaique Fm”, l’esponente del governo tunisino ha detto quest’oggi che il “paziente zero” di Covid-19 in Tunisia potrebbe essere stato rilevato a Gafsa (370 chilometri a sud-est di Tunisi) o a Boumerdes (160 chilometri a sud della capitale) non prima del marzo del 2020. Mekki ha parlato anche dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella lotta al Sars-CoV-2, l’agente patogeno responsabile della malattia, menzionando in particolare l’utilizzo di nuovi droni equipaggiati di telecamere termiche in grado di effettuare una scansione fino a sette chilometri di distanza, al fine di registrare la temperatura dei cittadini e identificare eventuali focolai di contagio. A donare i droni - di fabbricazione cinese - al ministero della Salute è stato il gruppo Telnet, il quale ne aveva annunciato l'acquisto il 25 marzo. Per contenere la pandemia di Covid-19, la Tunisia ha attuato un contenimento totale a partire dal 22 marzo e che durerà almeno fino al 3 maggio. Ad oggi sono state registrate 922 infezioni, per un totale di 19.849 screening, con 194 guarigioni e 38 decessi. Secondo quanto dichiarato oggi dal ministro Mekki, infine, i casi gravi non superano le 40 persone, mentre solo pochi pazienti richiedono la respirazione artificiale. (Tut)