Cipro: coronavirus, lunedì riunione comitato ministeriale per decidere su revoca restrizioni

- Il comitato ministeriale istituito a Cipro per il riavvio dell'economia dopo l’emergenza Covid-19 si riunirà lunedì prossimo per finalizzare la proposta sulla prima fase di revoca delle restrizioni. È quanto riferito all’agenzia di stampa cipriota “Cna” dal ministro delle Finanze, Constantinos Petrides. La proposta, ha aggiunto il ministro, sarà poi presentata martedì prossimo al presidente Nicos Anastasiades e mercoledì al Consiglio dei ministri per essere varato. Nel frattempo il capo dello Stato ha convocato per lunedì prossimo una riunione con tutti gli attori del settore della giustizia, mentre martedì la commissione parlamentare per gli Affari legali terrà una riunione in videoconferenza per discutere delle proposte legislative volte a facilitare i cittadini. Giovedì prossimo avrà luogo inoltre una riunione della plenaria della Corte suprema che prenderà la sua decisione finale sulla via da seguire per quanto riguarda il funzionamento dei tribunali. Nell’isola si registrano al momento poco più di 800 casi confermati di coronavirus, di cui 17 decessi.(Res)