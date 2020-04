Sanità: Pastorino (Leu), ministro Speranza intervenga su progetti nuovi ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, osserva che "l'emergenza coronavirus ha riconfermato la necessità di investire in adeguate strutture sanitarie. Ed è necessario costruire degli ospedali moderni, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. La situazione", continua il parlamentare in una nota, "impone insomma una riflessione sul tipo di strutture pubbliche che servono nei prossimi mesi e direi anche nei prossimi anni. Per questo chiederò al ministro della Salute, Roberto Speranza, di rafforzare l'impegno per una progettualità che tenga conto di requisiti più moderni e in grado di supportare ogni tipo di emergenza. A Genova per esempio - aggiunge Pastorino - è tornata al centro dell'attenzione la costruzione dell'ospedale Galliera. Ecco, in questo caso parliamo di un progetto non certo nuovo, pensato anni fa, e che deve essere profondamente analizzato e verificato alla luce della situazione in cui ci troviamo". (segue) (Com)