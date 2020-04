Sanità: Pastorino (Leu), ministro Speranza intervenga su progetti nuovi ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pastorino, "l'opera potrà essere realizzata, ma solo sotto il controllo del ministero della Salute, che deve vigilare e vagliare la sua adeguatezza e anche sui suoi costi. Su questo tema, oltre a interloquire direttamente con il ministro Speranza, presenterò un'interrogazione parlamentare: il sistema sanitario nazionale deve assolutamente occuparsi dei plessi ospedalieri di nuova costruzione, per verificarne, appunto, il rispetto dei requisiti di efficienza anche e soprattutto in ragione della pandemia Covid che ha messo tutti a dura prova. In Liguria", conclude l'esponente di Leu, "la questione Galliera riveste una importanza fondamentale nel contesto sanitario regionale. La sanità del futuro in Liguria deve avere obiettivi certi, sicuri e soprattutto rispettosi delle esigenze e delle carenze, che oggi più che mai sono emerse soprattutto in relazione all'annosa questione del ponente della città di Genova". (Com)