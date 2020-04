Coronavirus: Marin (FI), governo lascia morire lo sport italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Marin, deputato azzurro e responsabile nazionale dipartimento Sport di Forza Italia, afferma in una nota: "Avevo presentato un emendamento al decreto Cura Italia che chiedeva di istituire un fondo per il 2020 di 200 milioni per le associazioni sportive dilettantistiche. Il governo ha fatto spallucce. Il problema", continua il parlamentare, "è che non lo ha fatto al mio emendamento, ma allo sport italiano. Il fondo che avevo chiesto per le associazioni sportive dilettantistiche è uguale appena allo 0,8 per cento del totale delle risorse stanziate dal governo nel Cura Italia. Il governo non destina allo sport neanche le briciole perché evidentemente non riesce proprio a capire l'importanza sociale, educativa, di prevenzione sanitaria che ha il mondo dello sport". Secondo Marin, "le associazioni sportive dilettantistiche sono la vera spina dorsale dello sport italiano e senza aiuti concreti moriranno. E anche i campioni che ottengono grandi risultati con la maglia azzurra arrivando magari a vincere le Olimpiadi lo fanno perché esistono le associazioni sportive dilettantistiche dove hanno potuto cominciare e continuare a fare sport. Conte e Spadafora", prosegue l'esponente di FI, "purtroppo continuano invece a trattare lo sport come il figlio di un dio minore. La gravissima responsabilità che si stanno assumendo è di lasciare morire lo sport italiano". (Com)