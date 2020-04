25 aprile: tensioni Polizia-manifestanti a Milano, denunciato 26enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 26enne è stato denunciato a piede libero dalla Digos per resistenza a pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno al volto un agente di Polizia, che si è fatto medicare in pronto soccorso, durante i momenti di tensioni di questa mattina in via Democrito, zona Crescenzago. Lo riferisce la Questura di Milano. Gli altri manifestanti presenti sono stati identificati e sanzionati per aver violato le norme dei dpcm 8, 9 e 11 marzo sul contenimento del coronavirus. Da via Fatenebenefratelli fanno sapere che nel pomeriggio non si sono registrati al momento altre ‘passeggiate partigiane’ come quella di via Democrito e via Torricelli, zona Ticinese. Un piccolo gruppo di persone, tra cui anche dei bambini, è stato segnalato riunirsi in via Gian Battista Passerini, zona Niguarda, per deporre una rosa ai piedi di una lapide di combattente della Resistenza. Infine intorno alle 15 alcuni esponenti del centro sociale Cantiere dopo aver inscenato un flashmob cantando ‘Bella ciao’ all’interno di un cortile sono usciti in via Francesco Albani, zona San Siro, ma si sono dispersi dopo pochi minuti. (Rem)