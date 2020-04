25 aprile: Ambasciata sultanato dell'Oman a Roma illuminata col tricolore italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede dell'Ambasciata sultanato dell'Oman a Roma, in via della Camilluccia, per il 25 aprile si è illuminata con i colori della bandiera italiana, per celebrare il 75esimo anniversario della festa della Liberazione. "Questo è il modo - si legge in una nota - con cui i paesi arabi vogliono esprimere sentimenti di solidarietà e di amicizia, celebrare le profonde relazioni storiche e culturali che accomunano il popolo arabo e quello italiano nonché omaggiare ed esprimere apprezzamento per la pazienza, la resilienza e la forza della determinazione mostrata ed espressa dal popolo italiano". (Com)