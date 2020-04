25 aprile: assessore Commercio Roma, celebriamo forza italiani, ce la faremo anche ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Commercio e turismo di Roma, Carlo Cafarotti, affida a Facebook un messaggio per la festa della Liberazione. "Il 25 aprile celebriamo la forza dell'Italia, che ha saputo resistere e rinascere - scrive Cafarotti -. L'Italia restituita alla bellezza dal sacrificio di chi ha combattuto con coraggio e dignità. L'Italia messa a dura prova che non si è arresa, che ha stretto i denti per andare avanti. Come 75 anni fa, anche oggi vogliamo ricominciare, ripartire, risorgere. Ce la faremo. Buona festa della Liberazione a tutti". (Rer)