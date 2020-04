Viabilità: su A16 Napoli-Canosa chiuso per una notte tratto Candela-Vallata e chiusa entrata stazione Vallata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica che "sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riallineamento dei new jersey dello spartitraffico del viadotto 'Omero Fabriani', previsti in orario notturno, dalle 21:00 di domenica 26 alle 6:00 di lunedì 27 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: chiusura del tratto compreso tra Candela e Vallata, verso Napoli. In alternativa, vista la contestuale chiusura del tratto Vallata-Grottaminarda, verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, si consiglia di seguire le indicazioni per Bovino, immettersi sulla Sr1 verso Bovino-Napoli, proseguire sulla Ss90 fino a raggiungere la stazione autostradale di Grottaminarda, da dove si potrà rientrare sulla A16 e proseguire in direzione di Napoli". Si prevede, poi, continua Aspi, "la chiusura dell'entrata della stazione di Vallata, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. A causa della contestuale chiusura del tratto Grottaminarda-Vallata, verso Canosa/A14, si potrà entrare sulla A16 alla stazione di Lacedonia o, in alternativa, si potrà percorrere la Ss90 Var in direzione Ariano Irpino e successivamente sulla Sr1 verso Candela, dove si potrà entrare sulla A16 e proseguire in direzione di Canosa/A14".(Com)