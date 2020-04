Slovacchia: coronavirus, revocata quarantena nell’insediamento rom di Bystrany

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Slovacchia hanno revocato una quarantena in uno dei cinque insediamenti rom messi in isolamento all'inizio di aprile per impedire la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato oggi il responsabile della Sanità pubblica Jan Mikas durante una conferenza stampa tenuta appena fuori dall'insediamento di Bystrany. “Sedici giorni fa siamo stati costretti a imporre la quarantena su cinque insediamenti rom. Oggi annunciamo la riapertura del primo, a Bystrany”, ha dichiarato Mikas. Il primo ministro slovacco Igor Matovic ha elogiato i residenti dell'insediamento per la disciplina dimostrata. “Oggi l’insediamento rom di Bystrany diventa un esempio per l'intera Slovacchia. Le persone qui sono state responsabili”, ha detto Matovic. Il governo della Slovacchia ha chiuso gli insediamenti rom lo scorso 9 aprile dopo aver riscontrato un focolaio di casi di coronavirus. Nel paese si registrano al momento 1.373 casi e 17 decessi. (Vap)