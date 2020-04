25 aprile: assessore Personale Roma, ancora tante le zavorre da cui dobbiamo liberarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis, affida a Facebook un pensiero per il 75esimo anniversario della festa della Liberazione. "Mi piace pensare alla Liberazione come un concetto dinamico, che si snoda nel tempo, un universo valoriale che attraversa fasi storiche e che riguarda allo stesso tempo la quotidianità - scrive De Santis -. Il 25 aprile 1945 resterà scolpito per sempre, grazie al sacrificio dei partigiani e alla Resistenza. Ma sono ancora tante le zavorre da cui dobbiamo liberarci. Auspico una Liberazione dall'umiliazione costante cui sono ancora sottoposti troppi lavoratori. Liberazione dall'idea di scontro tra civiltà. Liberazione da un accesso ai servizi diseguale. Liberazione dal dominio come stile di vita e come modello culturale. Liberazione è la natura intrinseca di ogni essere umano". (Rer)