25 aprile: Palazzotto (Leu), lo dedico alle Ong, grazie di essere partigiani di umanità

- Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e uguali e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, afferma: "Il 25 aprile non festeggiamo soltanto la sconfitta del nazifascismo e la riaffermazione della libertà e della democrazia. In questa giornata", prosegue il parlamentare in una nota, "onoriamo anche la memoria dei partigiani: uomini e donne che hanno rischiato la propria vita per liberare l'Italia e l'Europa dall'oppressione e riscattarne la coscienza. Oggi viviamo tempi difficili, in cui in fantasmi del passato sembrano ripresentarsi sul palcoscenico della storia con lo stesso carico di odio, e di violenza di 75 anni fa. Ed è per questo che voglio dedicare questa giornata a chi oggi, come ieri è disposto a rischiare tutto pur di non rinunciare alla propria umanità. La voglio dedicare - continua Palazzotto - ai miei fratelli e alle mie sorelle di Mediterranea. Con loro a tutti gli uomini delle Organizzazioni non governative che ogni giorno rischiano la propria vita per riscattare la coscienza di un'Europa che sembra ogni giorno di più, ancora una volta, sprofondare nell'oblio della civiltà. Grazie di essere partigiani di umanità". (Com)