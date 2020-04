Usa-Brasile: Boeing mette fine ad accordo per creare joint venture con Embraer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda aerospaziale statunitense Boeing ha messo fine al Master Transaction Agreement (Mta) con la brasiliana Embraer, l’accordo volto a istituire un nuovo livello di partnership strategica. Lo ha reso noto oggi la compagnia Usa con un comunicato. I due costruttori avevano programmato di creare una joint venture comprendente la divisione aviazione civile di Embraer e una seconda joint venture per sviluppare nuovi mercati per l’aereo da trasporto tattico medio Embraer KC-390 Millennium. L’Mta fissava al 24 aprile 2020 la data di scadenza iniziale, prorogabile dalle parti a condizione che venissero soddisfatte alcune condizioni. “Boeing ha esercitato i suoi diritti di risoluzione dopo che Embraer non ha soddisfatto le condizioni necessarie”, spiega la nota. (segue) (Nys)