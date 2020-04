Usa-Brasile: Boeing mette fine ad accordo per creare joint venture con Embraer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Boeing ha lavorato diligentemente per oltre due anni per finalizzare la sua transazione con Embraer. Negli ultimi mesi, abbiamo avuto trattative proficue ma alla fine inconcludenti sulle condizioni dell’Mta non soddisfatte. Puntavamo tutti a risolverle entro la scadenza iniziale, ma non è successo”, ha dichiarato Marc Allen, vicepresidente di Boeing e presidente per la partnership con Embraer e le operazioni del gruppo. “È una profonda delusione. Ma abbiamo raggiunto un punto in cui continuare a negoziare nel quadro dell’Mta non avrebbe risolto le questioni in sospeso”, ha aggiunto il dirigente. Il partenariato pianificato tra Boeing ed Embraer aveva ricevuto l’approvazione senza condizioni da parte di tutte le autorità di regolamentazione ad eccezione della Commissione europea. Le due aziende manterranno il loro accordo di Master Teaming, firmato nel 2012 e aggiornato nel 2016, per commercializzare e supportare congiuntamente il velivolo militare C-390 Millennium. (Nys)